Tavares non si nasconde: «Obiettivi? Vogliamo arrivare lontano. La mia mentalità è questa»

Nuno Tavares, terzino della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa degli obiettivi stagionali della squadra biancoceleste

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Porto di Europa League, Nuno Tavares ha parlato degli obiettivi della squadra di Baroni sia in Serie A e sia in ambito europeo. Di seguito le sue dichiarazioni:

OBIETTIVO – «Noi vogliamo arrivare il più lontano possibile in Serie A ed Europa League. Io guardo sempre alla prima e non alla seconda, questa è la mia mentalità».