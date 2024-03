Tare su Klose: «È molto intelligente. Lo vedo bene in questo ruolo». Le parole dell’ex direttore sportivo della Lazio

Intervistato da Kicker, Igli Tare ha parlato di Miroslav Klose e del suo futuro da allenatore. Queste le parole dell’ex direttore sportivo della Lazio:

PAROLE – «Inzaghi è un modello. Simone ha trascorso 11 anni da calciatore alla Lazio, poi ha lavorato come allenatore nel settore giovanile per sette anni – e ad oggi è il più longevo allenatore della società in Serie A. Klose è stato uno dei giocatori più intelligenti che abbia mai visto in campo. Sicuramente da allenatore, o in qualsiasi altro ruolo, saprà trasmettere tanti valori ai giocatori di oggi».