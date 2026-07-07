Buon compleanno a Noslin! Gli auguri all’attaccante olandese dalla società capitolina

Noslin pronto a vivere giornata speciale nel mondo Lazio! Sono 27 le candeline spente oggi dall’attaccante biancoceleste

Giornata speciale in casa Lazio per Tijjani Noslin. L’attaccante olandese festeggia oggi il suo compleanno e il club biancoceleste ha voluto dedicargli un messaggio ufficiale attraverso il proprio sito e i canali social.

Il classe ’99 spegne 27 candeline dopo una stagione in cui è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all’interno della rosa guidata da Maurizio Sarri. Un’annata nella quale Noslin ha mostrato qualità, duttilità offensiva e capacità di incidere in più zone del fronte d’attacco.

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Il messaggio ufficiale del club a Noslin

La società biancoceleste ha celebrato il compleanno del giocatore con un breve comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Questo il messaggio pubblicato dalla Lazio:

«Tijjani Noslin, attaccante biancoceleste, oggi spegne 27 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno».

Per Noslin una stagione da protagonista nel gruppo di Sarri

Per l’ex Verona si tratta di un compleanno particolare, vissuto da giocatore ormai pienamente inserito nel progetto tecnico della Lazio. L’attaccante olandese ha rappresentato una risorsa preziosa per Sarri, grazie alla sua capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo e di offrire soluzioni diverse alla squadra, ora sarà importante replicarsi e migliorare anche con Gattuso.

Il messaggio del club conferma la vicinanza della società e dei tifosi a un giocatore che punta a vivere una nuova stagione da protagonista con la maglia biancoceleste.