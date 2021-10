Talenti mondiali: Romero e Faticanti nella top 60

The Guardian, quotidiano britannico, ha stilato la classifica del miglior u17 dal 2014 a oggi, ci sono anche Romero e Faticanti della Lazio

Il quotidiano inglese The Guardian, ha stilato un elenco dei migliori Under 17 dal 2014 ad oggi nei cinque continenti. Tra i 60 giovani fenomeni compaiono il laziale Luka Romero e il romanista Giacomo Faticanti, e un altro italiano, l’attaccante Samuele Vignato del Monza.

Luka Romero è già ben conosciuto per via del suo esordio a 15 anni nella Liga, dove ha realizzato 230 gol in 108 partite nelle giovanili del Mallorca. La Lazio lo ha strappato alla concorrenza di mezza Europa. Il prossimo mese compirà 17 anni e ha esordito in A nei minuti finali di Lazio-Spezia, con Sarri che lo aveva già incensato nel ritiro di Auronzo.

Faticanti, già azzurro nelle under 15, 16 e 17 è un centrocampista centrale con visione di gioco. Sembra un predestinato. Sotto il cielo di Roma ci sono due stelle che sembrano pronte a brillare.