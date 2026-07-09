Tajani risponde ai tifosi della Lazio: «Non ci preoccupa la protesta». E cita Juventus e Frosinone

Antonio Tajani ha rilasciato delle dichiarazioni sulla protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente e senatore di Forza Italia Claudio Lotito

La manifestazione dei tifosi della Lazio contro Claudio Lotito arriva anche nel dibattito pubblico, ma Antonio Tajani sceglie una linea netta. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del tesseramento 2026 di Forza Italia, il vicepremier è stato chiamato a commentare l’iniziativa dei sostenitori biancocelesti e le possibili ricadute politiche legate alla figura del presidente laziale.

La risposta di Tajani è stata chiara e ha separato la protesta sportiva dal confronto interno al partito: «Non è un problema che riguarda il partito, è al di fuori del dibattito politico e non preoccupa». Parole che puntano a ridimensionare il tema, almeno dal punto di vista politico, in una fase in cui la contestazione della tifoseria laziale continua a far discutere.

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Tajani sulla Lazio: il messaggio a Forza Italia

Il tema è stato poi approfondito anche rispetto all’iniziativa di alcuni tifosi della Lazio, che avrebbero manifestato l’intenzione di non votare Forza Italia per la presenza di Claudio Lotito. Anche in questo caso Antonio Tajani ha escluso preoccupazioni particolari, ribadendo che il consenso verso il partito non può dipendere dalla presenza di un singolo esponente. Le sue parole:

«Ci sono tanti motivi per votare Forza Italia, non perché c’è un parlamentare o un altro. Non preoccupa, ci sono tante altre realtà. Io non sono tifoso della Lazio, mi preoccupo dei problemi della Juventus. Sono contento che c’è il Frosinone in Serie A, che è la mia seconda squadra. Andrò a vedere Frosinone-Juventus il 23 agosto».

Tajani tra politica e calcio: la battuta sulla Juventus

Nelle parole di Antonio Tajani non è mancato anche un passaggio più personale, legato alla sua fede calcistica. Il vicepremier ha infatti chiarito di non essere tifoso della Lazio, spostando il discorso sulla Juventus e sul Frosinone, definito la sua seconda squadra.

Un riferimento che ha alleggerito il tono della risposta, ma che non ha cambiato il senso politico del messaggio: la protesta dei tifosi biancocelesti contro Lotito, secondo Tajani, resta fuori dal perimetro del partito e non rappresenta un elemento di preoccupazione per Forza Italia.

La linea del vicepremier è dunque quella della distanza istituzionale: la contestazione dei tifosi riguarda il mondo biancoceleste, non il partito. Una posizione netta, ribadita davanti alla stampa, con l’obiettivo di riportare la questione fuori dal dibattito politico e dentro il perimetro sportivo.