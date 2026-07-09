Doppio colpo dalla Dinamo Zagabria? Nel mirino Dominguez e Stojkovic

Dominguez e Stojkovic sono diventati due obiettivi concreti della Lazio, nuovi contatti con la Dinamo Zagabria per approfondire

La Lazio è pronta ad accelerare per Sergi Dominguez, individuato come uno dei profili principali per rinforzare il reparto difensivo. Dopo la partenza di Mario Gila, il club biancoceleste deve intervenire sul mercato per consegnare a Gennaro Gattuso un centrale in grado di garantire affidabilità, fisicità e margini di crescita.

Il difensore della Dinamo Zagabria è salito in cima alla lista della dirigenza laziale e nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra le parti. La trattativa non è semplice, soprattutto per la distanza economica ancora presente, ma la volontà della Lazio è chiara: provare ad affondare il colpo e capire se esistono i margini per arrivare alla fumata bianca.

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Dominguez Lazio, distanza sulla valutazione del centrale

Il nodo principale resta legato alla valutazione di Sergi Dominguez. La Dinamo Zagabria chiede circa 15 milioni di euro per lasciar partire il centrale, mentre la Lazio punta a chiudere l’operazione intorno agli 11 milioni. Una distanza importante, ma non impossibile da colmare attraverso bonus, formule o una struttura diversa dell’offerta.

Il club biancoceleste considera Dominguez il primo obiettivo per raccogliere l’eredità di Mario Gila. La società vuole muoversi con decisione, ma senza superare i propri parametri economici. Per questo motivo i prossimi colloqui con la Dinamo Zagabria potranno diventare decisivi per capire la reale fattibilità dell’operazione. Il direttore sportivo Angelo Fabiani è in Croazia per provare a definire l’operazione nel minor tempo possibile!

Possibile doppio affare con Stojkovic

Sul tavolo potrebbe finire anche il nome di Luka Stojkovic. Dopo il mancato arrivo di Asp, la Lazio sta valutando l’ipotesi di allargare il discorso con la Dinamo Zagabria e costruire un doppio affare. Si tratta però di una soluzione complicata, soprattutto dal punto di vista economico.

L’eventuale inserimento di Stojkovic renderebbe l’operazione più ambiziosa, ma anche più onerosa. Per questo la dirigenza biancoceleste dovrà capire se esistono le condizioni per portare avanti entrambe le piste o se concentrare gli sforzi soltanto su Dominguez, considerato al momento la priorità assoluta per la difesa.

Gattuso aspetta rinforzi in difesa

La nuova Lazio di Gattuso ha bisogno di certezze nel reparto arretrato. L’addio di Gila ha lasciato un vuoto tecnico importante e il club vuole intervenire con un profilo giovane ma già pronto per un contesto competitivo.

Dominguez rappresenta una pista concreta, anche se la trattativa con la Dinamo Zagabria richiederà ancora lavoro. La distanza tra domanda e offerta resta, ma la volontà della Lazio di provarci conferma quanto il centrale sia considerato centrale nei piani del mercato biancoceleste.