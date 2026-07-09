Pinamonti si avvicina alla Lazio! Cala la richiesta del Sassuolo: le cifre

Pinamonti Lazio, è lui il nome il pole per l’attacco del nuovo allenatore dei biancocelesti Gennaro Gattuso. Il Sassuolo valuta la cessione

La Lazio continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Gennaro Gattuso un reparto offensivo più completo e competitivo. Tra i profili finiti nel radar biancoceleste c’è anche Andrea Pinamonti, centravanti classe ’99 di proprietà del Sassuolo.

L’attaccante neroverde rappresenta una pista da monitorare con attenzione, soprattutto per la situazione contrattuale che lo riguarda. Il suo accordo con il club emiliano scade tra un anno e, al momento, non è stato ancora rinnovato. Una condizione che potrebbe favorire eventuali trattative in uscita già durante questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi il procuratore Beppe Riso ha avuto un contatto con il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani. Il dialogo ha riguardato soprattutto il rinnovo di due giocatori della Lazio assistiti dallo stesso agente, ovvero Danilo Cataldi e Nicolò Rovella, ma sarebbe stata anche l’occasione per un primo sondaggio esplorativo su Pinamonti.

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Pinamonti Lazio, gradimento del giocatore ma decide il Sassuolo

La pista Pinamonti-Lazio resta ancora in una fase iniziale, ma il gradimento del calciatore potrebbe rappresentare un elemento importante. Il centravanti sarebbe infatti favorevole a un eventuale trasferimento nella Capitale, dove ritroverebbe un progetto ambizioso e la possibilità di rilanciarsi in una piazza importante.

La decisione finale, però, resta nelle mani del Sassuolo. Il club emiliano è consapevole della situazione contrattuale dell’attaccante e non vorrebbe correre il rischio di perderlo a parametro zero tra dodici mesi. Per questo motivo, davanti a un’offerta ritenuta congrua, la cessione potrebbe diventare una possibilità concreta.

Pinamonti, la valutazione del Sassuolo è scesa

Negli ultimi tempi il Sassuolo aveva valutato Pinamonti tra i 20 e i 22 milioni di euro. Oggi, però, la cifra sarebbe scesa intorno ai 15 milioni, con margini per un ulteriore ribasso. Un prezzo più accessibile rispetto al passato, che rende il profilo dell’ex Inter particolarmente interessante per la Lazio.

Il club biancoceleste, prima di affondare il colpo, dovrà valutare costi, formule e priorità offensive. Gattuso ha bisogno di un centravanti capace di garantire presenza in area, lavoro spalle alla porta e margini di crescita. Caratteristiche che Pinamonti può offrire, soprattutto in un contesto tattico costruito per valorizzare un riferimento centrale.

Pinamonti Lazio, pista da seguire nei prossimi giorni

La trattativa non è ancora entrata in una fase calda, ma il nome di Andrea Pinamonti resta tra quelli da seguire per il mercato della Lazio. Il contatto tra Riso e Fabiani ha aperto uno scenario interessante, destinato a essere approfondito nelle prossime settimane.

Molto dipenderà dalle richieste definitive del Sassuolo e dalla volontà della Lazio di investire su un attaccante italiano, ancora giovane ma già con esperienza in Serie A. La sensazione è che il dossier possa evolversi, soprattutto se il club neroverde dovesse abbassare ulteriormente le proprie pretese.