Serie A, Tacconi: «Sono ottimista, la Juve deve avere paura della Lazio»

L’ex portiere della Juventus si è espresso riguardo il Coronavirus e la corsa Scudetto tra i bianconeri e la Lazio

La Lazio e la Juventus, dovesse riprendere la Serie A, si contenderanno lo scettro di campione d’Italia.

Stefano Tacconi a Radio Bianconera ha detto la sua: «Sono ottimista per la ripresa, non ci può essere uno che decida per tutti, basta con questa dittatura. Serve un confronto. Meglio decidere in dieci piuttosto che decida uno e faccia danno per tutti. Secondo me questo campionato si può finire e finirà. Abbiamo bisogno di accendere la tv e guardare la partita in modo da dimenticare questi mesi che abbiamo passato. Se c’è modo di recuperare la forma? Secondo me sì, ci sono società forti dietro e persone che sanno fare il loro lavoro. Psicologicamente l’Inter sta peggio, la Lazio sta meglio perché ha un allenatore spettacolare, bravo, con un grandissimo futuro. E poi ha entusiasmo. Io credo che la Juve possa e debba avere paura di questa Lazio».