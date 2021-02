Tacchinardi: «Sampdoria tostissima. Se la Lazio dovesse vincere, sarebbero più di tre punti»

Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni di TMW Radio del match della Lazio contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

«Bayern Monaco? Quella sfida è talmente stimolante, lo è la Champions, che secondo me non è facile affrontare la sfida del weekend. La Samp poi è tostissima e per batterla ce ne vorrà. Dovesse vincere, sarebbero più di tre punti. Dovrà essere bravo Inzaghi a prepararla».