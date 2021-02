Alessio Tacchinardi, ex giocatore di vari club di Serie A, ha parlato della Lazio e di Simone Inzaghi. Le sue parole

L’ex giocatore Alessio Tacchinardi ha parlato a Tmw Radio della Lazio e di Simone Inzaghi.

«La Lazio è forte. Se devi giocare contro Atalanta e Lazio ora devi temere, ti mettono in grande crisi. La Lazio difende bene e attacca con tanti giocatori. Di Inzaghi se ne è parlato per la Juve, per me è pronto per una big».