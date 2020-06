Szczesny: «Scudetto? La Lazio è forte ma vediamo come tornerà in campo»

Le parole del portiere della Juventus in merito alla lotta scudetto tra i bianconeri e l’Inter di Antonio Conte

Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato ai microfoni ufficiali del club in occasione del lancio del nuovo sito bianconero. Ecco le sue parole anche sulla questione scudetto.

«Mi aspetto un campionato molto difficile. C’è la Lazio che è molto forte anche se dobbiamo vedere in che condizioni tornano in campo. L’Atalanta l’abbiamo vista l’altro giorno contro il Sassuolo, l’Inter fisicamente sta molto bene. Tutte le partite saranno come finali quindi bisogna sacrificarsi e fare due mesi di vita sana per portare a casa i due trofei».