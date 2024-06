Svizzera, Yakin: «Abbiamo avuto tempo di esercitarci sui rigori. Conosciamo la loro qualità, l’Italia è il paese della tattica». Le parole del ct

Stasera Svizzera – Italia aprirà il programma degli ottavi di finale di Euro 2024. In conferenza stampa ha parlato il ct svizzero Yakin.

PAROLE– «Abbiamo avuto tempo di esercitarci sui rigori, ma naturalmente non è la stessa cosa sotto pressione. Speriamo che la partita venga decisa prima con la nostra vittoria. Abbiamo lottato molto duramente per arrivare fin qui, penso che sarà una partita molto aperta. Non voglio dire chi è favorito e chi no, speriamo finisca con la stessa fortuna delle ultime volte. Conosciamo la loro qualità, l’Italia è il paese della tattica. Siamo preparati a tutto, ma alla fine dovremo concentrarci su noi stessi. Ndoye? La sua evoluzione è bellissima, la posso vedere giorno dopo giorno. Dall’Under 21 è cresciuto tantissimo, la decisione di andare a Bologna è stata ottima e sono andato anche a trovarlo. Mi fa molto piacere averlo in squadra con la sua imprevedibilità e la rete contro la Germania lo ha aiutato a sbloccarsi mentalmente. Se sia pronto a un eventuale trasferimento in una big non devo dirlo io: lo deciderà lui ».