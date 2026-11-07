Šutalo convocato dalla Croazia: Bilić conferma la fiducia nel difensore! Le sfide di Nations League

Il centrale è stato inserito nella lista definitiva dei 25 convocati della Croazia per gli impegni contro Inghilterra e Repubblica Ceca. Il commissario tecnico Slaven Bilić conferma il centrale biancoceleste dopo la preconvocazione di ottobre

Arriva una nuova soddisfazione internazionale per Josip Šutalo. Il difensore della Lazio è stato ufficialmente convocato dalla Croazia per gli ultimi due appuntamenti della fase a gironi della Nations League 2026/2027. Il commissario tecnico Slaven Bilić ha deciso di confermare il centrale biancoceleste nell’elenco definitivo dei 25 calciatori selezionati per le sfide contro Inghilterra e Repubblica Ceca. Una scelta che conferma la fiducia dell’allenatore nei confronti del classe 2000, già presente nella lista allargata diramata il 27 ottobre.

Šutalo confermato nella lista definitiva della Croazia: la scelta di Bilić

La presenza di Josip Šutalo tra i convocati rappresenta una conferma importante per il difensore biancoceleste. Il commissario tecnico Slaven Bilić aveva inizialmente inserito il centrale della Lazio nell’elenco dei 32 preconvocati, riservandosi di definire successivamente il gruppo per gli impegni internazionali.

Nella lista definitiva, composta da 25 giocatori, Šutalo ha mantenuto il proprio posto. Il difensore farà parte di un reparto che comprende anche calciatori di esperienza internazionale come Joško Gvardiol, Josip Stanišić, Duje Ćaleta-Car e il giovane Luka Vušković.

La concorrenza sarà quindi significativa, ma la convocazione offre al giocatore della Lazio una nuova opportunità per mettersi a disposizione della propria Nazionale. Resta invece da stabilire quale sarà il suo impiego nelle prossime due partite, una decisione che dipenderà dalle valutazioni tecniche di Bilić.

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Il centrale croato ritrova la Nazionale: il programma delle prossime partite

La Croazia sarà impegnata in due incontri particolarmente importanti per concludere il proprio percorso nel Gruppo A3 della Nations League. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 12 novembre, quando la selezione croata affronterà l’Inghilterra allo stadio Wembley di Londra. La seconda sfida si disputerà invece domenica 15 novembre, contro la Repubblica Ceca, all’Opus Arena di Osijek.

La formazione di Bilić si ritroverà lunedì 9 novembre a Zagabria, dove inizierà la preparazione in vista della trasferta inglese. La partenza per Londra è prevista per l’11 novembre, mentre il trasferimento a Osijek avverrà dopo il primo incontro.

Šutalo pronto a lasciare Formello: Gattuso lo ritroverà dopo la sosta

Per Gennaro Gattuso, la convocazione di Josip Šutalo rappresenta un ulteriore riconoscimento del valore internazionale presente nella rosa biancoceleste. Il difensore si prepara infatti a raggiungere la propria Nazionale per affrontare due appuntamenti di alto livello.

Prima della partenza, tuttavia, la Lazio sarà impegnata nella delicata trasferta contro il Napoli, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona. Il centrale croato rientra nelle possibili scelte di Gattuso per il reparto arretrato, insieme a Oliver Provstgaard e Diogo Leite. Terminati gli impegni internazionali, Šutalo potrà tornare a Formello per riprendere la preparazione con il resto della squadra.