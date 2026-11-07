Sutalo, il ct Bilić è entusiasta: «Sono contento che sia alla Lazio, contesto ideale per lui» – Lazio News 24

Josip Sutalo convocato dalla Croazia! Il commissario tecnico Slaven Bilić ha commentato il passaggio del difensore alla Lazio e il suo impatto

L’impatto di Josip Šutalo con il mondo biancoceleste si sta rivelando uno dei fattori chiave della stagione capitolina. Insieme al compagno di reparto Oliver Provstgaard, il centrale croato ha eretto una vera e propria muraglia invalicabile, trasformandosi in una colonna portante dello scacchiere tattico di mister Gennaro Gattuso.

La solidità evidenziata nelle marcature, la capacità di lettura delle proiezioni offensive avversarie e l’efficacia nell’impostazione dal basso hanno permesso all’ex Ajax di conquistare rapidamente la fiducia incondizionata dell’ambiente e dei compagni di squadra, confermandosi come uno degli acquisti più indovinati dell’ultima sessione di calciomercato.

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L’elogio del CT Slaven Bilić per il passaggio di Josip Šutalo alla Lazio

Le straordinarie prestazioni sfoderate sul rettangolo di gioco non sono affatto passate inosservate oltreconfine, trovando immediato riscontro nelle scelte della propria selezione nazionale. In vista dell’imminente sosta di novembre riservata agli impegni internazionali, il commissario tecnico della Croazia Slaven Bilić ha inserito Josip Šutalo nell’elenco dei convocati, spendendo parole al miele durante l’ultima conferenza stampa: «Accolgo con enorme favore il suo approdo alla Lazio, una realtà d’eccellenza che gli sta garantendo il contesto ideale per affinare ulteriormente i dettagli e progredire nella lettura della fase difensiva».

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La nuova coppia Šutalo–Provstgaard convince

L’investitura da parte del proprio Selezionatore rappresenta una spinta emotiva notevole per il difensore, pronto a trascinare la truppa biancoceleste anche dopo la parentesi con la rappresentativa nazionale. La sinergia d’acciaio stretta tra Josip Šutalo e Oliver Provstgaard garantisce ai biancocelesti quella tenuta difensiva indispensabile per difendere la vetta della classifica in Serie A e sognare in grande nelle competizioni europee. La cura del calcio italiano sta plasmando un difensore completo, pronto a prendersi la scena da assoluto protagonista sia a Roma che in maglia scaccata.