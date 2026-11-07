Tavares recuperato per il Napoli: Gattuso ha scelto! Pinamonti titolare e due rientri importanti

Tavares supera l’affaticamento muscolare e si candida per una maglia da titolare contro il Napoli. Gattuso prepara il tridente con Isaksen, Pinamonti e Noslin, mentre Marusic e Rovella tornano a disposizione: tutte le novità dalla rifinitura

Arrivano notizie incoraggianti da Formello alla vigilia di Napoli-Lazio, sfida in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona. La formazione di Gennaro Gattuso si prepara a difendere il primato in classifica con una novità importante: Nuno Tavares ha completato la rifinitura insieme al resto dei compagni, dando risposte positive dopo l’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi. Il portoghese è quindi favorito per partire dal primo minuto sulla corsia sinistra, permettendo all’allenatore di mantenere l’assetto difensivo previsto. Le maggiori novità riguarderanno invece l’attacco, dove l’assenza di Mattia Zaccagni dovrebbe portare all’impiego di Andrea Pinamonti come centravanti, con Tijjani Noslin spostato sulla fascia sinistra.

Tavares recuperato per il Napoli: il portoghese favorito su Pedraza

Il principale interrogativo della settimana riguardava le condizioni di Nuno Tavares, uscito affaticato dalla sfida contro il Cagliari. Il terzino portoghese aveva beneficiato di un giorno supplementare di riposo alla ripresa degli allenamenti, prima di tornare gradualmente a lavorare con il gruppo.

Lo staff medico aveva evidenziato un sovraccarico muscolare, senza riscontrare problemi più importanti. La partecipazione all’intera seduta di rifinitura rappresenta quindi un segnale positivo per Gattuso, intenzionato a confermare il giocatore sulla fascia sinistra. Le preoccupazioni sulle condizioni del laterale sarebbero ormai superate e Tavares dovrebbe partire titolare. Resta comunque pronto Alfonso Pedraza, alternativa preziosa qualora il tecnico decidesse di gestire il portoghese durante la partita.

Pinamonti torna titolare: Noslin sostituisce Zaccagni contro il Napoli

La modifica più importante rispetto alla formazione schierata contro il Cagliari dovrebbe riguardare il reparto offensivo. L’infortunio di Mattia Zaccagni obbliga infatti Gennaro Gattuso a cambiare il proprio tridente. Il capitano biancoceleste, fermato da un problema muscolare al quadricipite femorale sinistro, non sarà disponibile per la trasferta del Maradona.

Al suo posto, sulla corsia sinistra, dovrebbe essere schierato Tijjani Noslin, con Gustav Isaksen confermato sul versante opposto. Al centro dell’attacco, invece, spazio ad Andrea Pinamonti, reduce dalla rete decisiva realizzata contro il Cagliari.

Una soluzione che consentirebbe alla Lazio di mantenere il consueto 4-3-3, senza modificare radicalmente i riferimenti offensivi. Resta indisponibile anche Albert Gudmundsson, ancora impegnato nel recupero dall’infortunio alla spalla. Per l’islandese il ritorno in gruppo sarà valutato dopo la sosta per le Nazionali.

Gattuso conferma il centrocampo: Belahyane, Frattesi e Taylor dal primo minuto

Poche sorprese sono attese anche in mezzo al campo, dove Gattuso dovrebbe confermare il terzetto utilizzato nelle ultime giornate. Reda Belahyane agirà ancora nel ruolo di regista, affiancato da Davide Frattesi e Kenneth Taylor.

Una scelta che punta a garantire continuità alla manovra biancoceleste, valorizzando le caratteristiche dei tre centrocampisti. Belahyane avrà il compito di gestire la costruzione, mentre Frattesi e Taylor potranno accompagnare l’azione attraverso gli inserimenti offensivi.

La buona notizia riguarda anche Nicolò Rovella, tornato a disposizione dopo oltre due mesi di assenza. Il centrocampista dovrebbe iniziare dalla panchina, così come Adam Marusic, anch’egli recuperato dal problema fisico che lo aveva tenuto lontano dal campo. Per entrambi sarà necessaria una gestione prudente del minutaggio, considerando il lungo periodo di inattività.

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Lazio, difesa quasi definita: Šutalo e Provstgaard favoriti davanti a Mandas

Anche il reparto arretrato sembra ormai delineato. Tra i pali dovrebbe essere confermato Christos Mandas, mentre sulla corsia destra spazio a Romano Floriani Mussolini. Al centro della difesa, Josip Šutalo appare sicuro della propria posizione, con Oliver Provstgaard favorito su Diogo Leite per completare la coppia.

Sulla fascia sinistra, come detto, il recupero di Nuno Tavares permetterebbe a Gattuso di riproporre il proprio assetto abituale. L’allenatore potrà quindi affrontare la trasferta contro il Napoli senza dover rivoluzionare la difesa, nonostante i dubbi che avevano accompagnato la preparazione settimanale. La conferma dei principali interpreti rappresenterebbe un elemento di continuità importante per una squadra reduce da un ottimo avvio di campionato.