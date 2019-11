Supercoppa spagnola, la tv di stato non trasmetterà il match: il motivo

Supercoppa spagnola, la tv di stato non trasmetterà la gara tra Real Madrid e Valencia che giocheranno a Gedda

Supercoppa in trasferta per la Lazio e la Juventus così come per Real Madrid e Valencia che giocheranno a Gedda. Stesso accordo quello preso dalla federcalcio spagnola e quella italiana con le due città dell’Arabia Saudita (i biancocelesti giocheranno a Riad).

TVE, la televisione di stato spagnola, però non è d’accordo e per questo motivo ha fatto sapere che non trasmetterà il match in chiaro. La motivazione? Umanitaria: il paese arabo infatti non rispetta i diritti umani.

ISCRIVITI GRATIS ALLA NOSTRA NEWSLETTER -> QUI!