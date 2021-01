Record di visualizzazioni per Juve-Napoli in tv: ecco quanti spettatori hanno seguito il match di Supercoppa Italiana

Grande successo televisivo per la Supercoppa Italiana tra Juve e Napoli, che come spiega il Corriere dello Sport ha battuto la concorrenza in termini di share. Il match, in onda alle 21 su Rai 1, ha fatto registrare 7 milioni 860 mila spettatori, per uno share del 29%.

Lo scorso anno, la finale tra Juve e Lazio, aveva fatto registrare 6 milioni e 337 mila spettatori.