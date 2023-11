Supercoppa Italiana, club e Lega pronti per il sopralluogo a Gedda, città che sarà sede per la fase finale del torneo

Pochi mesi e Gedda sarà la sede del nuovo format della Supercoppa Italiana, che vedrà coinvolte Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina.

Come riportato da Tuttomercatoweb, Lega Serie A ed i club coinvolti, sarebbero pronti per un sopralluogo in Arabia, previsto per la settimana prossima.