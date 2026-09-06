Supercoppa italiana, si valuta la pista americana per disputare Inter-Lazio

Supercoppa italiana, si valuta la pista americana per organizzare l’evento che vedrà protagoniste ancora una volta Inter e Lazio

Un grande classico del calcio italiano è pronto a riaprire i battenti per assegnare il primo trofeo ufficiale della stagione. Inter e Lazio si incroceranno nuovamente in un’avvincente riedizione dell’ultima finale di Coppa Italia dello scorso maggio, rispolverando la formula della gara secca dopo la parentesi con le Final Four. Secondo quanto svelato da Il Corriere della Sera, il match è garantito prima di Natale, ma il vero enigma riguarda la cornice dell’evento.

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Il nodo della Supercoppa tra rilanci esteri e il ruolo di Simonelli

Archiviata definitivamente la candidatura dell’Azerbaigian con Baku, la partita decisiva per l’assegnazione della Supercoppa si gioca ora sull’asse transatlantico. Il vertice di Lega ha impostato un vero e proprio ultimatum per la proposta proveniente dagli Stati Uniti.

Il rebus organizzativo della Supercoppa e le mosse dell’emissario Zampolli

La trattativa per portare il trofeo negli USA è entrata nella sua fase cruciale durante il Gran Galà della Serie A, dove Simonelli ha ospitato personalmente l’emissario americano Gianluigi Zampolli. Gli investitori a stelle e strisce hanno tempo fino a domani per presentare un’offerta finanziaria ritenuta congrua e mettere nero su bianco l’accordo per la Supercoppa.

Il piano di riserva per la Supercoppa: la suggestione della Scala del Calcio

Se il rilancio economico statunitense non dovesse soddisfare i parametri pretesi dai club, la Lega farà scattare immediatamente il piano B. In quel caso, la Supercoppa si giocherà nella storica e prestigiosa cornice dello stadio San Siro a Milano, regalandoci un trofeo al sapore di casa.