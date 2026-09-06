Dalla suggestione Alaba alla realtà Leite! Il retroscena del gran rifiuto alla Lazio

Tramontato il sogno Alaba in casa Lazio dopo il no da 3 milioni. Ora ecco Diogo Leite: oggi nella Capitale

Le manovre del mercato estivo in ottica svincolati regalano un rinforzo di spessore internazionale per la retroguardia del club biancoceleste, deciso a puntellare il reparto con un elemento di sicuro affidamento ed esperienza. La Lazio ha chiuso l’accordo per l’arrivo di Diogo Leite. Il calciatore sbarcherà quest’oggi nella Capitale per sottoporsi all’iter burocratico delle consuete visite mediche di rito, ultimo passaggio formale prima della firma sul contratto che lo legherà ufficialmente alla società capitolina.

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Le alternative sul taccuino della dirigenza: il rifiuto di David Alaba

Prima di affondare il colpo decisivo per il centrale portoghese, gli uomini mercato biancocelesti avevano valutato profili di altissimo profilo per regalare un’alternativa di lusso alla difesa. Tra le piste più suggestive vagliate dalla dirigenza spiccava senza dubbio quella che portava a David Alaba, esperto difensore ex Real Madrid e Bayern Monaco, classe 1992. Il giocatore avrebbe tuttavia respinto al mittente la ricca proposta economica da tre milioni di euro all’anno presentata dal club italiano, costringendo i dirigenti a virare con decisione su altri obiettivi ritenuti più accessibili per completare la rosa.

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Da David Alaba a Jonathan Panzo: i nomi caldi del mercato della Lazio

Oltre alla pista estera legata all’ex stella del Real Madrid, sul tavolo degli operatori di mercato della Lazio figurava anche un altro profilo giovane e di prospettiva. Nelle settimane precedenti era stato infatti monitorato con attenzione anche Jonathan Panzo, difensore classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Chelsea e con trascorsi professionali tra le file di Rio Ave e Birmingham. Alla fine la scelta definitiva del club è ricaduta su Diogo Leite, ritenuto l’innesto ideale per garantire solidità, carisma e immediata prontezza all’allenatore in vista dei prossimi e impegnativi appuntamenti della stagione!