Udinese Lazio, il fattore precedenti aiuta: Pinamonti, Frattesi e Gudmundsson le “bestie nere” dei friulani

Udinese Lazio, il fattore precedenti aiuta i biancocelesti alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo Bologna e Genoa. I dettagli

Esiste una precisa legge dei numeri che fa tremare il Bluenergy Stadium in vista del posticipo di domani sera. Nel match delle 20:45 tra Udinese e Lazio, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso va a caccia della terza vittoria di fila dopo i successi su Bologna e Genoa. Per riuscirci, il mister potrebbe affidarsi alla vena realizzativa dei nuovi arrivati.

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Il fattore Gattuso: tre volti nuovi per far male ai friulani

Tre pedine, tredici gol complessivi segnati ai friulani: le statistiche dell’attacco romano fanno paura. Andrea Pinamonti, subentrato con personalità contro il Genoa, vanta proprio in Friuli il debutto in Primavera e ben 5 reti realizzate in carriera contro la squadra di Kosta Runjaic.

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L’inserimento di Gattuso: il momento magico di Frattesi e il fattore Gudmundsson

A fare compagnia all’ex centravanti neroverde c’è un Davide Frattesi in stato di grazia, già andato a segno in entrambe le prime due uscite di campionato e autore di altri 5 centri storici ai danni dei bianconeri. A completare il trio c’è Albert Gudmundsson, prelevato dalla Fiorentina sul gong del calciomercato e pronto a incrementare il suo bottino personale di 3 gol contro i friulani.

Le scelte di Gattuso per blindare il primato in classifica

Con un reparto offensivo così spietato e storicamente favorevole nei precedenti, Gattuso ha tutte le intenzioni di sfruttare la cabala e la freschezza dei nuovi arrivati per conquistare tre punti d’oro che proietterebbero i biancocelesti in vetta.

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