Lazio, campagna abbonamenti agli sgoccioli: c’è tempo fino a venerdì 11 settembre

Lazio, tessere in vendita fino a venerdì 11 settembre: il punto sui numeri della campagna abbonamenti

Il sipario sulla nuova fase della campagna abbonamenti della Lazio, riaperta dal club dopo la fine della sessione estiva di trattative, è pronto a calare definitivamente venerdì 11 settembre. Nonostante l’arrivo di nuovi volti e i diversi appelli lanciati dalla società per ricucire lo strappo con la piazza, la situazione non ha registrato l’inversione di tendenza sperata. Iil tifo organizzato biancoceleste ha confermato in toto la propria linea di rottura, ribadendo la ferma scelta di rimanere fuori dall’impianto casalingo dello stadio Olimpico. Una presa di posizione netta, condivisa in modo pressoché unanime dalla stragrande maggioranza dei sostenitori, che fotografa un clima di profonda frattura con l’attuale gestione societaria.

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Il record negativo della Lazio e i numeri impietosi delle tessere

I dati ufficiali legati alle sottoscrizioni certificano un vero e proprio primato al ribasso per il club capitolino. La campagna abbonamenti di questa stagione è infatti pronta a consegnare agli archivi il record negativo assoluto dell’intera era presidenziale guidata da Claudio Lotito. Stando alle cifre riportate da Il Corriere dello Sport, sono circa 4600 le tessere complessivamente staccate dai sostenitori della Lazio in questa annata. Una cifra esigua che evidenzia plasticamente il distacco emotivo della tifoseria, la quale ha deciso di disertare in massa le gare casalinghe pur continuando a far sentire il proprio viscerale attaccamento ai colori sociali in occasione degli impegni esterni.

Il paradosso del tifo: la Lazio deserta in casa, ma sostenuta in trasferta

Se l’atmosfera dello stadio Olimpico continuerà a risentire pesantemente della protesta collettiva del popolo laziale, ben diverso sarà lo scenario lontano dalle mura amiche. I sostenitori della Lazio hanno infatti scelto di voltare le spalle agli spalti casalinghi, ma di non far mancare mai il proprio supporto alla squadra quando c’è da viaggiare lungo lo stivale per seguire i propri beniamini sul campo. La dirigenza osserva con preoccupazione questi numeri record in negativo, mentre la squadra si prepara a scendere in campo in un contesto surreale, sperando che le prestazioni riescano a riaccendere l’entusiasmo di una piazza storicamente calda e appassionata!