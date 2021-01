Strootman: «Roma molto forte, spero vinca il derby di stasera»

Strootman approda al Genoa ma manda il suo pensiero alla Roma, stasera impegnata nel derby: le sue parole sul match

Nella conferenza stampa di presentazione col Genoa, Strootman ha parlato anche della Roma e del derby di questa sera.

«Ha una squadra molto forte. Possono lottare per lo Scudetto, stanno facendo bene ma in Italia ci sono tante squadre forti. È difficile ma hanno una buona squadra e io spero che vincano il campionato. Devono perdere solo il 7 marzo ma le altre le possono vincere tutte e spero anche stasera. So che giochiamo il 7 marzo a Roma e spero che il Genoa sia più in alto in classifica».