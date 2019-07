Stromboli, il vulcano erutta: paura tra i turisti – FOTO e VIDEO

Paura tra i turisti che si trovavano sull’isola di Stromboli. Una potente esplosione ha creato terrore tra i visitatori della zona

Lapilli e delle colate di lava dal vulcano, accompagnati da forti esplosioni. Questo è quanto accaduto poco fa sull’isola di Stromboli. La Protezione Civile Regionale è già al lavoro, considerato che la la caduta di lapilli sta dando il la a diversi incendi nell’isola. I traghetti sono rientrati per far salire i turisti sulle barche, così da permettere loro di abbandonare l’isola.

PAURA – Molti visitatori, in preda al panico, si sono buttati in mari. Ora la paura è che possa da qui a breve, scatenarsi uno tsunami. La Guardia Costiera, però ci ha tenuto a precisare che non c’è un rischio immediato che tale fenomeno possa avvenire. Al momento non sono stati riscontrati feriti.