Strakosha, scongiurata l’operazione al ginocchio: rinnovo in stand by

Thomas Strakosha non dovrà sottoporsi all’operazione al ginocchio ma attualmente il rinnovo è in stand by

Ieri si è diffusa la voce di una possibile operazione di Thomas Strakosha al ginocchio con conseguente lungo stop per il portiere. Il problema è alla cartilagine del ginocchio ma l’estremo difensore biancoceleste non dovrà finire sotto i ferri per pulire l’articolazione.

Strakosha dovrà osservare un periodo di riposo durante il quale dovrà pensare anche al suo futuro. Il contratto con la Lazio scade il 30 giugno 2022 ma per ora nessuna trattativa per il rinnovo è stata avviata. In questa sessione di mercato ipotesi e voci si erano rincorse su una sua possibile cessione ma la Lazio e il ds Tare non hanno nessuna intenzione di cederlo, a maggior ragione adesso.