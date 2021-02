Strakosha saluta Proto: «Un piacere giocare con te, grazie» FOTO

Strakosha saluta Proto. Il portiere belga ha annunciato il suo ritiro dal mondo del calcio: il messaggio dell’ormai ex compagno

Proto ha deciso di salutare il mondo del calcio. L’ormai ex portiere della Lazio ha salutato tutti con un lungo messaggio su Instagram al quale ha risposto anche Thomas Strakosha. I due hanno condiviso i pali biancocelesti, un periodo che ha fatto nascere anche una profonda amicizia e che l’albanese ha onorato così:

«Congratulazioni per la tua fantastica carriera. È stato un grande piacere giocare con te, ti ringrazio per i consigli e per il tuo sostegno. Lo apprezzo molto e te ne sarò sempre grato. Dio benefica te e la tua famiglia».