Strakosha sempre più titolare. E Reina...

Strakosha conferma il suo posto da titolare con il Porto. Nessun turnover quindi, con Reina che resta in panchina

Qualche assenza, ma una certezza. Stando alle indiscrezioni legate alla formazioni, infatti Strakosha dovrebbe confermare il suo posto tra i pali. Nessun turnover con Reina, a differenza di quanto successo nella sfida di Coppa Italia con il Milan.

Come sottolineato da Tuttosport, lo spagnolo paga la brutta prestazione con i rossoneri. E chissà che tutto ciò non possa condizionare anche il futuro, con il rinnovo dell’albanese che non sembra più così improbabile.