Rinnovo Strakosha, situazione in evoluzione: novità entro due settimane

Il rinnovo di Strakosha sembrava essersi arenato ma i segnali degli ultimi giorni inducono all’ottimismo: aumentano le chance di permanenza

Il futuro di Thomas Strakosha è ancora tutto da scrivere. Il portiere albanese, avendo scalzato definitivamente Reina, anche giovedì in Europa League contro il Porto difenderà la porta biancoceleste, scenario che si ripeterà fino al termine della stagione quando è prevista la scadenza del suo contratto.

Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport però, quella che sembrava essere fino a poche settimane fa una separazione annunciata potrebbe tramutarsi in un clamoroso ripensamento con tanto di rinnovo contrattuale. Strakosha non ha preso impegni con altri club pur potendo farlo ormai dallo scorso primo febbraio e non ha finora ricevuto offerte da squadre dal blasone superiore a quello della Lazio.

Lotito e Tare entro due settimane convocheranno gli agenti del calciatore per cercare di gettare le basi per arrivare ad un accordo. Le alternative vagliate in questi mesi, dal sogno Kepa, irrealizzabile per i costi troppo elevati tra cartellino e ingaggio, alle piste italiane Cragno e Vicario non convincono. Perchè rinunciare ad un ragazzo che vanta ben 193 presenze in biancoceleste e ormai ritenuto un veterano nonostante i soli 26 anni? Il vento sta cambiando: Strakosha e la Lazio non sono più così lontani.