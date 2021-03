Il portiere della Lazio Thomas Strakosha non ha nascosto la sua gioia per il suo ritorno in Nazionale. Gioia mostrata sui suoi profili social

Quella che sta per concludersi non è certo la miglior stagione in maglia biancoceleste per Thomas Strakosha. Il portiere ha infatti perso il posto da titolare a scapito di Pepe Reina, arrivato durante lo scorso mercato estivo. L’estremo difensore ha però ora una grande opportunità: rilanciarsi in Nazionale.

Ed ecco che, attraverso il suo profilo Instagram, Thomas non nasconde la sua felicità per esser tornato nei lista dei convocati della sua Albania: «È bello essere di nuovo con la mia Nazionale, soprattutto con un grande obiettivo davanti: Qatar 2022, vogliamo provarci!».