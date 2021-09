Strakosha, con la Lokomotiv l’ultima grande possibilità?

Strakosha può avere contro la Lokomotiv Mosca l’ultima grande opportunità: albanese in campo dal primo minuto?

Le prestazioni contro Torino e soprattutto sembrano aver consegnato a Reina il ruolo di titolare in maniera quasi certa. Eppure, come rivelatgo da Il Messaggero, domani potrebbe essersi una chance per Strakosha.

Dopo l’errore con il Galatasaray e l’abbraccio dei tifosi contro il Cagliaari, per l’albanese potrebbe esserci l’opportunità per riscattarsi e rimettere in dubbio le gerarchie. La scadenza nel prossimo giugno sembra far capire che il suo destino è segnato, ma Thomas ha comunque ancora il destino nei suoi guantoni.