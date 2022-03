Da Strakosha a Leiva: domenica l’ultimo derby per molti biancocelesti

Per molti giocatori della Lazio, come Strakosha e Leiva, quello di domenica potrebbe essere l’ultimo derby

Il derby è sempre una partita diversa dalle altre. Ma, per molti giocatori della Lazio, la stracittadina di domenica potrebbe aver un sapore ancor più particolari. Infatti, per alcuni calciatori, potrebbe essere l’ultima della carriera.

Come evidenziato da Il Corriere della Sera, Strakosha, Luiz Felipe, Patric e Leiva hanno il contratto in scadenza. Il segnale più chiaro di quella che potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. Ma chissà che, in questi mesi, non possano riaprirsi discorsi per il rinnovo. Almeno per qualcuno di loro.