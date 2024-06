Ex Lazio, Strakosha può TORNARE in Serie A: QUESTO club su di lui. Ma un ostacolo può bloccare la trattativa

Come riportato da Firenzeviola.it, Thomas Strakosha potrebbe lasciare il Brentford e tornare in Serie A. Infatti, la Fiorentina si è interessata al portiere ex Lazio, il quale ha da poco terminato la sua avventura ad EURO2024 con la maglia dell’Albania.

L’ostacolo principale, che potrebbe far arenare la trattativa, è rappresentato dal fatto che Strakosha e Terracciano sono rappresentati dallo stesso procuratore, il quale non vuole mettere in competizione i suoi assistiti.