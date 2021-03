Strakosha ancora out: possibile nuovo forfait contro la Juve

Dopo il rientro tra i convocati, Thomas Strakosha si ferma di nuovo. Nell’allenamento di ieri a Formello, non era in gruppo

Un nuovo stop per Thomas Strakosha? Il portiere della Lazio, nella giornata di ieri, non si è allenato in gruppo a Formello. Assente sul rettangolo verde dove la squadra ha lavorato in vista della Juve, l’estremo difensore preoccupa ancora.

Il giocatore albanese adesso è nuovamente in dubbio per sabato, per il match contro la Juve. In ogni caso fra i pali ci sarebbe stato Reina, ormai titolare indiscusso del club.