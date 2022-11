Stendardo: «Vestire la maglia della Lazio è stato un onore»

Stendardo ha parlato durante l’evento Sing a Song organizzato da Suor Paola ricordando la sua esperienza alla Lazio

In occasione dell’evento Sing a Song ha parlato Guglielmo Stendardo, il quale è tornato a parlare della sua esperienza alla Lazio ai microfoni di Lazio Style Radio

LAZIO – «Complimenti a Suor Paola perché quando organizza un evento lo fa con serietà. Quando mi convoca rispondo presente perché sono sempre stato vicino alla sua associazione. Momenti come quello di stasera sono importanti anche per noi che abbiamo avuto la possibilità di giocare nella Lazio e conoscere l’attività di Suor Paola.»

«La Lazio è una società da sempre molto attiva nel sociale, penso sia importante che un club di calcio partecipi a eventi come questo. Sono grato a Dio di aver potuto giocare nella Lazio, di aver conosciuto una delle città più belle al mondo come Roma e aver ricevuto il sostegno di una tifoseria che è tra le migliori in Italia.»

«Aver vestito la maglia biancoceleste è per me motivo di orgoglio. In campionato la Lazio sta ottenendo ciò che merita, se dovesse continuare su questi livelli potrebbe confermarsi nelle prime quattro posizioni di classifica giocando anche un bel calcio, uno dei migliori in Italia»