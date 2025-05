Stendardo: «La Lazio è padrona del suo destino perché lo scontro diretto ce l’ha in casa»

Stendardo, ex difensore biancoceleste, analizza la vittoria di Empoli e guarda alla sfida decisiva contro la Juventus. Scopri cosa ha detto!

Dopo il successo ottenuto sul difficile campo di Empoli, la Lazio rilancia la propria corsa verso la qualificazione in Champions League. A commentare il momento dei biancocelesti è l’ex difensore Guglielmo Stendardo, intervenuto ai microfoni di Radiosei.

PAROLE – «Ad Empoli con il minimo sforzo la Lazio ha ottenuto il massimo risultato. Non è stata una bellissima partita ma, soprattutto in questo momento della stagione, quello che conta è il risultato. Tre punti meritati. La prossima gara sarà uno spareggio a tutti gli effetti. È vero che ci sono tante squadre attrezzate per arrivare quarte, ma credo che la Lazio sia padrona del suo destino perché lo scontro diretto ce l’ha in casa, davanti al suo pubblico. Deve pensare a se stessa, senza guardare le altre».