L’ex Lazio Stendardo diventa allenatore: «Ecco quale è oggi il compito di un tecnico»

Le parole di Guglielmo Stendardo, ex calciatore della Lazio cha ha superato il corso per il patentino da allenatore UEFA PRO

Alessandro Del Piero, Andrea Dossena, Marco Parolo, Ibrahim Ba, Gianpiero Pinzi e Guglielmo Stendardo saranno ufficializzati nei prossimi giorni dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA PRO. Di seguito le parole dell’ex di Napoli, Lazio, Juventus ed Atalanta ai canali ufficiali della FIGC.

PERCORSO – «Con passione ed entusiasmo ho frequentato i corsi da allenatore Uefa B, Uefa A ed ora Uefa Pro, intraprendendo un percorso straordinario che mi ha insegnato tantissime cose ed ha arricchito le mie conoscenze, in campo e fuori».

COME É CAMBIATO IL CALCIO RISPETTO A QUANDO GIOCAVA – «Il calcio, rispetto a quando ero solo un appassionato tifoso o rispetto al periodo in cui l’ho vissuto da atleta professionista, è radicalmente cambiato: numerose riforme regolamentari, consequenziali rivoluzionarie innovazioni tattiche ideate per adeguarvisi ed una sempre più marcata industrializzazione e ricerca della spettacolarizzazione di questo sport hanno profondamente mutato non solo l’aspetto tecnico del gioco (divenuto molto più complesso e fluido rispetto al passato), bensì anche l’aspetto gestionale ed organizzativo di una società calcistica».

ADATTARSI – «La figura dell’allenatore è sempre più quella di un manager con competenze specifiche dal punto di vista tecnico-tattico ma molto attento alle strategie comunicative nei confronti di tutti gli attori di questo mondo».

ASPETTARE UNA CHIAMATA – «Questo per me è un punto di partenza, so quanto sia difficile allenare nel mondo dei professionisti. Ma se dovessi avere questa possibilità, cercherò di farmi trovare pronto e di non tradire le aspettative».