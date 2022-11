Impallomeni sicuro: «Mourinho è già stufo della Roma»

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato della situazione Mourinho a Roma: il tecnico è già stufo

Intervenuto a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del legame Roma-Mourinho:

«Mou è così. Lui è disperato, non ce la fa più perché si chiede chi sto allenando. Lo dice ma non lo dice sul serio. Lui ha rispetto dei calciatori ma non è nel suo ruolo, nella sua dimensione. E’ una situazione che fa fatica a nascondere. Ranieri disse che era da quinto-sesto posto e che per andare in Champions serviva altro, da allora non è cambiato molto».