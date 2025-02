Stadio Roma, spunta la data. Ecco il motivo che non rende ottimisti: cosa succede

Le ultime sul possibile nuovo stadio della Roma, con l’annuncio della fine dei lavori per il 2028. Tutti i dettagli

A che punto è lo stadio della Roma? Su La Gazzetta dello Sport si fa il punto della situazione che non è ottimistica per una serie di ragioni. Il progetto del ponte ciclopedonale su via Livorno è al centro di un acceso dibattito, essendo considerato un’opera fondamentale per la concessione della pubblica utilità. Nonostante alcune voci di corridoio abbiano suggerito che il ponte potesse essere “cancellato” dal progetto del club giallorosso, queste informazioni non hanno trovato conferma nelle sedi ufficiali. Il ponte, insieme ad altre infrastrutture come quelli previsti per la stazione Tiburtina e su via dei Monti Tiburtini, è essenziale, nonostante il costo elevato.

Il club giallorosso, pur avendo la possibilità di rinunciare a queste opere, è comunque spinta a presentare il progetto al più presto. Le autorità comunali sperano che la documentazione definitiva possa essere pronta entro la primavera, idealmente già nel mese di aprile. Tuttavia, il completamento delle scoperte archeologiche, che sono un prerequisito per la presentazione del progetto, sta subendo dei ritardi. Gli scavi sono attualmente fermi a causa delle avverse condizioni meteorologiche e delle recenti problematiche legali, come il ricorso accolto dal TAR del Lazio relativo a un’autodemolitrice in via degli Aromi. Se tutto dovesse procedere senza ulteriori intoppi e gli scavi potessero riprendere a breve, ci vorrebbe almeno un mese per completare questa fase. Solo dopo la definizione del progetto e il via libera per l’iter amministrativo si potrà procedere con la posa della prima pietra. Questo porta molti a ritenere che la scadenza del 2028 per la realizzazione del ponte sembri, al momento, una chimera.