Stadio Roma, Fienga: «Possiamo valutare anche nuove possibilità»

L’amministratore delegato della Roma Guido Fienga ha inviato una nota ufficiale al Comune per la questione legata allo stadio

Si continua ancora a discutere della situazione legata allo stadio della Roma. Infatti, l’amministratore delegato del club giallorosso Guido Fienga ha inviato una nota ufficiale al Comune della Capitale, in cui annuncia le volontà della società.

Ecco le sue parole riportate da La Repubblica: «Vogliamo ancora realizzare il nostro stadio. Vogliamo prendere le distanza de Eurnova, perché a causa di fatti sopravvenuti a noi non imputabili questa società non ha smentito che non può disporre dell’area. Rinnoviamo la nostra disponibilità ad avviare una seria e proficua discussione con questa amministrazione per valutare congiuntamente nuove ipotesi e nuovi progetti nell’interesse di Roma, dei suoi cittadini, della scrivente società sportiva, di tutti i suoi azionisti e dei suoi tifosi».