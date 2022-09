Stadio Olimpico, durante la sosta si lavorerà sul manto erboso

Tante le lamentele, sia di Roma che di Lazio, per quel che riguarda il manto erboso dell’Olimpico: la situazione

In questa prima parte di stagione, ma anche lo scorso anno, in tanti si sono lamentati delle condizioni del manto erboso dello stadio Olimpico. Mourinho e Sarri in primis, ma anche alcuni calciatori.

Ed è per questo che, come sottolineato da La Repubblica, si sfrutterà la sosta per lavorare a ripianare proprio il manto erboso dell’impianto. La speranza è che, quando ripartirà il campionato e si giocherà Lazio-Spezia, il terreno di gioco sarà all’altezza.