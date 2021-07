Stadio Lazio, tutto sul Flaminio: ecco il piano di Lotito

La questione stadio della Lazio continua a tenere banco: Lotito pare voler puntare tutto sul Flaminio: i dettagli

In casa Lazio, oltre al calciomercato, continua a tenere banco anche la questione stadio. La Lazio vorrebbe davvero scommettere sul Flaminio e, stando a quanto riportato da La Repubblica, Lotito avrebbe già in mente un piano per ampliarlo.

Il patron biancoceleste sarebbe attivissimo e avrebbe già ottenuto copia del progetto di conservazione dell’impianto elaborato dalla Sapienza in collaborazione con la Getty Foundation. L’obiettivo sarebbe quello di portare 40mila tifosi allo stadio e questo si potrebbe ottenere solo con una sopraelevazione delle tribune. Tra i documenti raccolti ci sarebbe anche il progetto di Cassa Depositi e Prestiti e dell’Istituto per il Credito Sportivo del 2019. Insomma, il piano del club sarebbe quello di prendersi l’impianto per poi lasciare a CdP il compito di sviluppare l’area: campo da mini golf, ma da giocare con un pallone da calcio, piste per mountain bike e uno skate park, ossia un parco avventure per famiglie e un sistema di arrampicate in corda, campi da beach volley e basket. Insomma, un quartiere dedicato allo sport all’aria aperta.

Dunque, non sembrerebbero certo mancare le idee, ma resterebbero gli ostacoli dal punto di vista burocratico. Per il recupero del Flaminio va trovato un accordo con la Soprintendenza. Se il sogno di Lotito sembrerebbe essere quello di prendersi lo stadio con vista sull’Auditorium, ma per farlo servirebbe un progetto a dir poco a regola d’arte.