Stadio Lazio, Ass. Onorato: «Mai ricevuto proposte del club biancoceleste»

Alessandro Onorato, Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport della Giunta Gualtieri, ai microfoni di Radiosei ha parlato della questione Flaminio per la Lazio.

NESSUNA PROPOSTA – «Il Comune di Roma non può far altro che confermare che non abbiamo mai ricevuto proposte dalla Lazio per il Flaminio. Il resto va chiesto alla società biancoceleste. Nel caso in cui dovesse succedere sia pronti, anche velocemente, a valutarla. Roma diventa una città più forte ed interessamento se gli investimenti privati vengono realizzati dall’amministrazione salvaguardando interessi pubblici e privati. Ma lo stadio non possiamo farlo certo noi. La novità sta nel fatto che la nostra giunta non è disponibile nel vedere lo stadio Flaminio deperire nel degrado. Vorremmo in qualche modo che questa struttura venisse immediatamente riabilitato con un progetto giusto in un quadrante che va recuperato in modo organico. Ogni giorno che passa Roma Capitale spende soldi e tempo e non siamo più disponibili a temporeggiare. Il Sindaco Gualtieri ieri ha dato notizia che i tecnici hanno dato parere negativo sull’ipotesi della Roma Nuoto. Siamo aperti ad ascoltare ulteriori proposte nell’interesse dei cittadini romani. Chi ha voglia di investire sulla struttura troverà porte aperte, garantendo la natura dell’impianto sportivo. Sul resto si può ragionare».

SOPRALLUOGHI LAZIO – «È vero, quando noi siamo arrivati sei mesi fa ci è stato comunicato che la Lazio aveva visitato il Flaminio con la precedente giunta Raggi. Detto questo, il club non ha presentato ne prima ne dopo una proposta da vagliare. Credo che lo stadio Flaminio possa tornare ad essere funzionale per la serie A. Poi bisogna capire cosa voglia fare il soggetto interessato, che tipo di compatibilità ambientale e di mobilità ci possa essere. Le cose si possono fare se c’è la vera volontà di fare le cose. Se la Lazio vuole fare uno stadio lì presenta una proposta e noi con grande rispetto della società la valuteremo».