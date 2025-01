Stadio Flaminio, il progetto della Lazio spaventa i residenti: i timori di chi vive vicino all’impianto

Stadio Flaminio, i dubbi dei residenti sul progetto di ristrutturazione dell’impianto proposto dalla Lazio: due i timori dei residenti

Il progetto di ristrutturazione della Lazio per lo Stadio Flaminio spaventa i residenti. Come riportato da RomaToday, oggi nelle cassette delle lettere di molti palazzi adiacenti all’impianto sportivo sono stati distribuiti degli opuscoli di 4 pagine, firmato da Giulio Castelli, quale portavoce del ‘costituendo comitato’ sui timori dei residenti in caso di approvazione del restauro dei biancocelesti.

In particolare sono due gli aspetti che spaventano gli abitanti del quartiere: uno è l’aumento del traffico e la riduzione dei parcheggi che porterebbe il nuovo stadio, mentre l’altro è il timore di scontri e tafferugli dei tifosi tra le palazzine vicine in occasione delle partite.