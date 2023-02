Stadio Flaminio, Lotito: «Ecco come stanno le cose»

Claudio Lotito, nel corso dell’intervista a Lazio Style 1900 Official Magazine, ha parlato in questi termini dello stadio Flaminio

«Un’ultima riflessione sulla prossima casa della Lazio. Mi è stato chiesto giorni addietro, come accade spesso peraltro, che speranze ci siano per la Lazio di acquisire il Flaminio. Voglio essere chiaro, come è mia abitudine. Ad oggi esistono limiti (numero di spettatori, copertura, parcheggi e infrastrutture) che sembrano rendere molto difficile questo percorso. È nostro dovere conoscerli, approfondirli, studiare eventuali soluzioni per decidere se alla fine esistono le condizioni reali per avviarci su questa strada o se sceglierne altre, potendo contare sempre sulla collaborazione fattiva delle istituzioni. Da parte mia, garantirò la massima attenzione e impegno su questo obiettivo, decisivo per il futuro del nostro club».

