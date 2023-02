Lotito «La squadra ci darà soddisfazioni. Flaminio? Vi spiego»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha fatto il punto sul momento della Lazio, sull’ultimo mercato e sul Flaminio

Ai microfoni di Lazio Style 1900 Official Magazine, Claudio Lotito ha fatto il punto sul momento e sul futuro dei biancocelesti:

CALCIOMERCATO – «I mesi di gennaio e febbraio sono stati forieri per la Lazio di importanti novità. Il mercato si è chiuso con un importante tassello messo a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Parlo di Luca Pellegrini: un giocatore importante, di rango europeo, che fortissimamente è voluto arrivare nella squadra del cuore per abbracciarne il progetto tecnico. Con lui, altri importanti innesti più giovani che a lungo termine, ne sono convinto, dimostreranno il loro valore».

SQUADRA ITALIANA – «Una squadra più giovane e più italiana: è su questo che vorrei dedicare una riflessione. Oggi la Lazio è tra le squadre con il maggior numero di atleti di nazionalità italiana in campo. Non è un valore in sé, ma certo la presenza in campo di tanti calciatori del nostro Paese va interpretata come un segnale chiaro: se vogliamo far crescere il movimento con continuità bisogna investire sulle nostre leve, dare fiducia ai giovani, ma anche a quei giocatori che dimostrano sul campo di meritare una chance in altri palcoscenici. Pensiamo al nostro Provedel, un grande portiere cui la Lazio ha dato l’occasione di mettersi in mostra fino alla Nazionale, così come accaduto a Zaccagni, oggi uno dei migliori interpreti del suo ruolo in Italia. Si potrebbero fare diversi esempi, come ben sapete. La Lazio, compatibilmente – come ovvio – con le esigenze tecniche, punta insomma sulla crescita del nostro calcio con i fatti, non a parole. E i risultati si stanno vedendo».

GIOVANILI E LAZIO WOMEN – «Vorrei dedicare alcune parole alle categorie giovanili e a Lazio Women, realtà che continuiamo a sostenere con grande affetto e partecipazione. Ci stanno dando grandi soddisfazioni, infatti la Primavera maschile e Lazio Women sono prime in classifica nei rispettivi campionati e noi vogliamo, anche a livello mediatico, accompagnarne le vicende sportive nella speranza che tornino già da questa stagione dove meritano, cioè nelle rispettive massime serie».

FLAMINIO – «Un’ultima riflessione sulla prossima casa della Lazio. Mi è stato chiesto giorni addietro, come accade spesso peraltro, che speranze ci siano per la Lazio di acquisire il Flaminio. Voglio essere chiaro, come è mia abitudine. Ad oggi esistono limiti (numero di spettatori, copertura, parcheggi e infrastrutture) che sembrano rendere molto difficile questo percorso. È nostro dovere conoscerli, approfondirli, studiare eventuali soluzioni per decidere se alla fine esistono le condizioni reali per avviarci su questa strada o se sceglierne altre, potendo contare sempre sulla collaborazione fattiva delle istituzioni. Da parte mia, garantirò la massima attenzione e impegno su questo obiettivo, decisivo per il futuro del nostro club».