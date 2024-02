Stadio Flaminio, l’indiscrezione: Lotito ha già contattato un architetto per il suo progetto

Stadio Flaminio, l’ultima indiscrezione: Lotito avrebbe contattato uno studio di architettura per il progetto dell’impianto

Secondo quanto riferito da Radiosei, lo Stadio Flaminio potrebbe davvero diventare presto la nuova casa della Lazio, dopo l’interesse mostrato da Lotito negli ultimi anni.

Il patron biancoceleste avrebbe già contattato uno studio di architettura per fare il progetto dello stadio. Un impianto che, come minimo, dovrebbe rispettare alcune condizioni, come la capienza di almeno 45mila spettatori.