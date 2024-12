Stadio Flaminio Lazio, Abodi: «Il progetto del club è agli inizi, ci auguriamo...»

Stadio Flaminio Lazio, il ministro dello sport ha fatto una sua analisi riguardo il progetto per il nuovo stadio biancoceleste e si espone cosi a riguardo

Intervenuto nella rassegna Atreju 2024 andata in scena al Circo Massimo, il ministro dello Sport Abodi si è espresso sulla questione relativa allo stadio Flaminio per la Lazio e rilascia queste sue dichiarazioni

ABODI – Ogni progetto che nasce e ha una sua concretezza e prospettiva di realizzabilità, un contributo all’ammodernamento del sistema stadi, stiamo lavorando a 10 dossier. Quello della Lazio è in fase iniziale, altri sono iter attivati con piani di fattibilità che si stanno sviluppando e stiamo valutando la capacità finanziaria di coinvestire. L’idea del coinvestimento avrà un rendimento che verrà ulteriormente reinvestito su infrastrutture sociali del territorio. Non metteremo fondo perduto, ma equity che avrà un rendimento del 3-4% che verrà reinvestito. Ci auguriamo che il progetto della Lazio vada avanti così come gli altri, Milano, Napoli, Verona, Genova, Firenze, Bologna, Cagliari, Parma, Palermo. Stiamo passando dagli impegni e gli auspici ai fatti