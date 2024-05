Stadio Flaminio Lazio, Lotito fa SOGNARE i tifosi riguardo l’impianto sportivo: le sue parole

Stadio Flaminio Lazio, il presidente Lotito in occasione dell’evento legato ai 50 anni dello scudetto parla dello stadio capitolino

In occasione dell’evento Diario di un Sogno dedicato ai 50 anni dello storico scudetto del 74 vinto dalla Lazio di Maestrelli, Lotito si è intrattenuto con i cronisti presenti parlando dello stadio Flaminio

Riguardo l’iconico impianto capitolino, il presidente biancoceleste ha rilasciato queste dichiarazioni che fanno sognare i tifosi

PAROLE – Qui c’è l’Assessore che ha visto il progetto. Io la storia la coltivo e la metto in pratica, fatti e non parole. Speriamo che abbia il consenso delle istituzioni. Chi l’ha visto ha detto che è un capolavoro e che sembra un allargamento dell’architetto Nervi. Non ci sono cambiamenti di estetica e cercheremo di adeguarlo alle esigenze dei nostri tifosi sperando di aver fatto una cosa fatta bene