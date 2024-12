Stadio Flaminio Lazio, Lotito: «Voglio lasciare al club un patrimonio per il futuro. Vendere la società? Rispondo così»

Stadio Flaminio Lazio, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato così del progetto di riqualificazione dell’impianto. Le sue parole

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è pronto a presentare il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio. Queste sono state le sue parole, riportate da Il Messaggero, a riguardo:

PAROLE – «Noi andiamo per conto nostro. Io sto lavorando da mesi con la Soprintendenza, facendo sopralluoghi, e presto vedrete i frutti di un grande progetto. Anche in Italia dobbiamo ricreare delle strutture che coniugano l’aspetto economico-finanziario e la fruibilità in condizioni di sicurezza. Voglio lasciare alla Lazio un patrimonio per il futuro. Vendere la società? Non ci penso proprio, anzi tutto il contrario».