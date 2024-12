Stadio Flaminio Lazio, Gualtieri: «Lotito e il suo team ci hanno presentato lo studio di pre-fattibilità. È un bel progetto!»

Le parole del sindaco Gualtieri sul progetto dello Stadio Flaminio portato dalla Lazio. Ecco cosa ha detto

Il sindaco di Roma Gualtieri ha parlato del progetto presentato dalla Lazio. Ecco le sue considerazioni.

PAROLE– «Lotito e il suo team ci hanno presentato lo studio di pre-fattibilità per la rigenerazione del Flaminio. È un bel progetto, siamo soddisfatti e ovviamente dovrà essere esaminato nel dettaglio. L’idea è molto bella, la riqualificazione del Flaminio anche per un’ampia rigenerazione urbana del quadrante che è così bello e importante. Bella anche l’idea progettuale per rivalorizzare il Flaminio con l’obiettivo di conservarlo. Sono procedure che richiedono uno studio approfondito. Ci complimentiamo per la qualità del lavoro svolto »